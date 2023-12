RBC senkt Ziel für Diageo auf 2500 Pence - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo von 2700 auf 2500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Spirituosenkonzern dürfte seine Umsatzwachstumsprognose nicht durchweg erreichen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch das angepeilte Gewinnwachstum falle zu hoch aus. Jones verweist dabei vor allem auf die Aussicht auf zusätzliche übermäßige Lagerbestände in der Lieferkette./niw Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2023 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.