RBC senkt Ziel für DWS auf 34 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 36 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Schwierige Zeiten würden für Vermögensverwalter noch schwieriger, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an ein negativ erwartetes drittes Quartal an. Die Stimmung unter Investoren dürfte darunter leiden./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 23:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.