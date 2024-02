RBC senkt Ziel für BNP Paribas auf 77 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen von 82 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bericht der französischen Bank sei mit Blick auf die Entwicklung im Tagesgeschäft und auf längerfristige Zukunftsaussagen enttäuschend gewesen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Anteilsschein sei bereits attraktiv bewertet, jedoch brauche es für einen Kursanstieg derzeit ein besseres wirtschaftliches Umfeld und eine stärkere Dynamik bei der Kennziffer Gewinn je Aktie./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 18:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.