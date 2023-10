RBC senkt Ziel für BNP Paribas auf 77 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 78 auf 77 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Erträge der französischen Bank dürften von den gestiegenen Zinsen profitiert haben, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. In einigen Regionen sollte die BNP sie auch mit einer höheren Geschwindigkeit an ihre Einlagenkunden weitergegeben haben. Unter dem Strich änderte die Expertin ihre Schätzungen nur wenig./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 03:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 03:57 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.