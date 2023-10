RBC senkt Ziel für BNP Paribas auf 75 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach Quartalszahlen von 77 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diversifizierung und Kostenkontrolle böten nur einen gewissen Ausgleich für die nachlassende Ertragsdynamik in Teilen der Geschäftsbereiche der Großbank, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie spiegelt ihrer Ansicht nach jedoch das Renditepotenzial der BNP nicht ausreichend wider. Allerdings müsse sich wohl erst das gesamtwirtschaftliche und geopolitische Umfeld aufhellen, damit die Aktien neu bewertet würden./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 14:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 14:09 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.