RBC senkt Ziel für Adidas auf 110 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Finanztrends Video zu adidas



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas nach vorläufigen Jahreszahlen und einem Ausblick auf 2023 von 130 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Ausblick liege deutlich unter seinen Erwartungen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Sportartikelhersteller habe viel Arbeit vor sich hinsichtlich seiner Unternehmenskultur, seiner Produkte, der Abverkaufsquote sowie überschüssiger Bestände und müsse zudem die Trennung von Yeezy verdauen. Dies alles könne Adidas schaffen, doch es brauche Zeit. Der Analyst kürzte seine Schätzungen deutlich und bevorzugt die Papiere der Konkurrenten Puma und Nike./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 17:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2023 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.