RBC senkt Schneider Electric auf 'Underperform' - Ziel angehoben

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft, obwohl das Kursziel von 160 auf 165 Euro angehoben wurde. Analyst Mark Fielding betonte in einer am Montag vorliegenden Studie, dass er anderswo im Industriegütersektor mehr Kurspotenzial sieht. Bei dem französischen Elektrokonzern stellt er sich die Frage, ob die kurzfristigen Erwartungen übertreffen werden könnten. Er verwies dabei auf das hoch gesetzte Ziel, den Umsatz aus eigener Kraft um jährlich 7 bis 10 Prozent zu steigern./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2024 / 18:23 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.