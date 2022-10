RBC senkt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 155 auf 100 Euro gekappt. Der Sportartikelhersteller stehe vor zu vielen Herausforderungen und Risikofaktoren, wodurch seine eigene Zuversicht in die Aktie schwinde, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der bereits schwachen Kursentwicklung dürfte es in den kommenden Monaten weitere Belastungen für die Aktie geben. Der Experte kürzte seine Annahmen für das Betriebsergebnis (Ebit) im kommenden Jahr deutlich. Damit liegt Dadhania nach eigenen Angaben nunmehr um rund ein Viertel Prozent unter den Markterwartungen./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 22:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.