RBC hebt Ziel für Walmart auf 168 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal von 165 auf 168 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Handelsriese habe abgeliefert, was die zuvor gestiegenen Erwartungen betreffe, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen bekomme mehr Zulauf, gewinne Marktanteile und habe die Margen offenbar besser im Griff als in der jüngeren Geschichte./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 16:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 16:12 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.