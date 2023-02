RBC hebt Ziel für Swiss Re auf 99 Franken - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 97 auf 99 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Derald Goh nahm in einer am Montag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für die Jahre 2023 und 2024 vor. Außerdem führte er Prognosen für das Jahr 2025 neu in sein Modell ein. Das geänderte Kursziel begründete er auch mit etwas niedrigeren Eigenkapitalkosten des Rückversicherers./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 06:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / 06:34 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.