RBC hebt Ziel für Scout24 auf 79 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 78 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Experten um Analystin Wassachon Udomsilpa senkten in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen zum Umsatzwachstum des Online-Immobilienmarktplatzes. Dabei gehen sie angesichts der Marktabschwächung von einer höheren Fluktuation von Immobilienmaklern im kommenden Jahr aus. Scout24 dürfte jedoch mindestens die Gewinnerwartungen erfüllen./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.