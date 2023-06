RBC hebt Ziel für Salesforce auf 240 Dollar - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Salesforce von 225 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Gemessen an den überzogenen Erwartungen habe der Softwarekonzern maue Ergebnisse abgeliefert, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Wachstumsausblick sei etwas unter dem Konsens geblieben. Das höhere Kursziel begründet der Experte mit der im Quartalsverlauf gestiegenen Branchenbewertung./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2023 / 03:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2023 / 03:27 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.