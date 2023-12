RBC hebt Ziel für RWE auf 55 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE nach dem Kapitalmarkttag des Energieversorgers von 51 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Veranstaltung mit einer deutlichen Anhebung der langfristigen Ziele habe seine positive Einschätzung des Unternehmens bekräftigt, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die starke kurzfristige Gewinndynamik in Verbindung mit dem wachsenden Geschäft mit Alternativen Energien und dem rückläufigen "Wärmeportfolio" seien überzeugende Argumente für ein Investment./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 11:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 11:30 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.