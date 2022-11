RBC hebt Ziel für Porsche AG auf 90 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportwagenbauer dürfte seine Ziele für das vierte Quartal übertreffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Anlegern gefalle zudem die langfristige Entwicklung. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) für das Gesamtjahr 2022. Die Aktien profitieren seiner Einschätzung nach aber vor allem von Umschichtungen aus VW-Papieren./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2022 / 08:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2022 / 08:46 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.