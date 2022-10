RBC hebt Ziel für McDonald's auf 295 Dollar - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Finanztrends Video zu McDonald's



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen zum dritten Quartal von 275 auf 295 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Fast-Food-Kette habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Christopher Carril in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate demonstrierten, dass das Unternehmen inmitten der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten offensiv agieren könne. Zudem sei das Geschäftsmodell an sich defensiv, was helfe, Risiken auszugleichen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 17:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 17:52 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.