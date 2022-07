RBC hebt Ziel für L'Oreal auf 310 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach einer Telefonkonferenz anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 282 auf 310 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Sei sei weiterhin davon überzeugt, dass der französische Kosmetikkonzern von strukturellem Rückenwind auf dem Beauty-Markt sowie von der exzellenten Umsetzung seiner Ziele und seiner digitalen Technologie profitiere, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings halte die hohe Bewertung die Aktien gefangen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 10:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 10:04 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.