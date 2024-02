RBC hebt Ziel für LVMH auf 900 Euro - 'Outperform'

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH nach einer grundlegenden Überarbeitung des Anlagehintergrunds von 790 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. LVMH bleibe ein Kerninvestment für langfristig orientierte Anleger im Luxussegment, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Franzosen verfügten über ein erstklassiges Markenportfolio, eine Erfolgsbilanz in der Umsetzung der Strategie sowie eine konkurrenzlose Größe und Streuung der Geschäftsaktivitäten. Die Bilanz sei solide und der freie Barmittelzufluss stark./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 17:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.