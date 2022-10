RBC hebt Ziel für Just Eat auf 32 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 29 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Entwicklungen im Segment Essenslieferungen liefen wie erwartet: Die Rentabilität überrasche positiv, gehe jedoch auf Kosten des Wachstums, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Sie erhöhte ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2023 und 2024. Innerhalb des Sektors zieht sie das Papier von Delivery Hero jenem von Just Eat aufgrund der attraktiveren Aktien-Story vor./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 17:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.