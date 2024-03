RBC hebt Ziel für Iberdrola auf 13 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola SA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola anlässlich des jüngst präsentierten Strategieplans des Energieversorgers von 12,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Plan habe ihn, aber vor allem den Markt positiv überrascht, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Montag vorliegenden Studie. Von Investoren habe es viel Aufmerksamkeit für den rückläufigen Trend bei der Verschuldung gegeben. Seiner Meinung nach könnten die Spanier ein höheres Maß an Verschuldung verkraften, da sie zunehmend Barmittelzuflüsse aus dem Netzwerkgeschäft erwirtschafteten./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2024 / 17:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 00:15 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.