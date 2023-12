RBC hebt Ziel für H&M auf 190 Kronen - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 180 auf 190 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzung für das Geschäftsjahr 2024 um drei Prozent je Aktie an. Er rechnet mit weiter starken Bruttomargen des Textilherstellers, vor allem im ersten Halbjahr, sowie mit etwas geringeren Steuern./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2023 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.