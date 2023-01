RBC hebt Ziel für Diageo auf 3100 Pence - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

Finanztrends Video zu Diageo



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo von 3000 auf 3100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Alles in allem schlage sich der Spirituosenhersteller wacker, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schwäche auf dem nordamerikanischen Markt wiege aber schwer, steuere dieser doch rund die Hälfte zum operativen Ergebnis (Ebit) auf Konzernebene bei./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 05:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 05:02 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.