RBC hebt Ziel für Deutsche Börse auf 176 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 174 auf 176 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor allem dank des höheren Zinsüberschusses habe der Börsenbetreiber beim Umsatz seine Erwartung übertroffen, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet nun für dieses und das kommende Jahr jeweils mit einem höheren Gewinn je Aktie als zuvor./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 09:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 09:06 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.