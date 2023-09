RBC hebt Ziel für BBVA auf 9,75 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA nach einem Treffen mit dem Vorstands- und Finanzchef der spanischen Großbank von 9,25 auf 9,75 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Das Management habe die Nachhaltigkeit der Profitabilität der BBVA betont, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Durchschnitt der Analystenschätzungen ist den Topmanagern weiterhin zu konservativ, was das Potenzial betreffe, neue Kunden zu gewinnen, die Erträge durch bestehende Kunden zu steigern und vor allem, was den Ertragsausblick des Mexiko-Geschäfts betreffe, konkretisierte Toms./ck/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 18:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.