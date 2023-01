RBC hebt Ziel für Asos auf 950 Pence - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 825 auf 950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Trotz der starken Erholung des Internetsektors sei weiterhin Vorsicht angebracht, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Umsatz und Ergebnisse bestünden nach wie vor Risiken, besonders für die Onlinehändler. Die Zielerhöhung bei Asos begründete sie mit Kosteneinsparungen, die sie in ihre Schätzungen einbezog./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 17:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.