RBC hebt Ziel für Adidas auf 160 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 155 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Europäische Luxusgüter seien der Sektor mit der besten Kursperformance (+11 Prozent) in den vergangenen drei Monaten, während sich Sportartikel (-3 Prozent) und Brillen (-4 Prozent) leicht negativ entwickelt hätten, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Aktien sind Kering, LVMH und Richemont bei Luxusgütern, sowie Puma und Nike bei Sportartikeln. Für den Brillenkonzern EssilorLuxottica zeigte er sich aufgrund des US-Engagements vorsichtig. Bei Adidas erhöhte der Experte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2024 und 2025./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 21:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.