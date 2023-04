RBC hebt Ziel für Adidas auf 155 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 130 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte für das erste Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzminus von fünf Prozent ausweisen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Rückgang der Bruttomarge sollte aufgrund des Ausstiegs aus dem Yeezy-Geschäft und höherer Werbeaktivitäten deutlicher ausfallen. Das höhere Adidas-Kursziel begründete er mit angepassten Abschreibungen, zieht aber die Puma-Aktie wegen ihres besseren Umsatzwachstumsprofils im Verhältnis zur Bewertung vor./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 17:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.