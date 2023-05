RBC belässt Ziel für JPMorgan auf 140 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Ziel für JPMorgan auf 140 US-Dollar belassen. Die Nachricht, dass die US-Großbank sämtliche Kundengelder und den überwiegenden Teil der Vermögenswerte der First Republic Bank übernehme, sehe er "sehr positiv" für JPMorgan, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Übernahme der schwer angeschlagenen Regionalbank dürfte dazu beitragen, die langfristigen Ausschüttungen an die Aktionäre zu steigern./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2023 / 07:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2023 / 07:17 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.