RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 44 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Online-Modehändler sei noch immer sein bevorzugter Wert in einer Branche, die von Herausforderungen geprägt sei, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei beeindruckend, wie das Unternehmen durch diese Phase komme. Dass die Markterwartungen für 2024 noch zurückkommen müssten, sei weithin bekannt./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 10:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 10:33 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.