RBC belässt Wizz Air auf 'Outperform' - Ziel 3200 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Wizz Air auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. In einem Umfeld günstiger Kapazitäten gebe es zunehmend Aufwärtspotenzial für die Preise, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte die Gewinne des Billigfliegers 2024/25 antreiben. Gleichzeitig dürften die Stückkosten ex Treibstoffkosten nur moderat steigen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 17:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.