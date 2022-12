RBC belässt Vonovia auf 'Outperform' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vonovia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit dem Kursrückgang der vergangenen Wochen hinke die Aktie des Immobilienkonzerns dem Dax nun noch weiter hinterher, was den Anlegern attraktive Chancen eröffne, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Geringere Wachstumsinvestitionen und steigende Mietspiegel sollten der Kapitalrendite des Unternehmens helfen./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2022 / 19:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2022 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.