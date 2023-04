RBC belässt Volvo B auf 'Sector Perform' - Ziel 201 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die B-Aktie von Volvo nach detaillierten Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 201 schwedischen Kronen belassen. Die Zahlen entsprächen den vorab veröffentlichten und zeigten beeindruckend, dass der Nutzfahrzeughersteller die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen habe, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle Sparten hätten beim bereinigten operativen Gewinn besser als prognostiziert abgeschnitten./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 02:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 02:56 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.