RBC belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Outperform' - Ziel 237 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2022 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Der Nettozufluss an freien Barmitteln habe zwar die vom Management angepeilte Marke verfehlt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch dürfte der Markt darauf nicht zu harsch reagieren. Denn nicht nur der Wolfsburger Autobauer stehe vor logistischen Herausforderungen, wenn es darum gehe, die fertigen Lagerbestände zum Jahresende zu den Händlern zu bringen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 16:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 16:11 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.