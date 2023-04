RBC belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Outperform' - Ziel 181 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Absatzzahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. In Europa habe der Autobauer wie erwartet besser als der Markt abgeschnitten, während seine Elektrofahrzeuge in China offensichtlich Marktanteile verlören, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letzteres mache den Investoren zunehmend Sorgen./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 13:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / 13:07 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.