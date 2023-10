RBC belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Outperform' - Ziel 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge (VW) nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer aktualisierten Prognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Autobauers sei hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Höhere Produktionskosten sowie der Produktionsausfall eines Zulieferers in Slowenien nach einem Hochwasser dürften wohl dafür verantwortlich gewesen sein. Auch das neue Gewinnziel für das laufende Jahr habe enttäuscht. Dies impliziere, dass die operative Marge 2023 näher bei 7 Prozent und damit deutlich unter der ursprünglich angepeilten Spanne von 7,5 bis 8,5 Prozent liegen dürfte./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 13:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 13:58 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.