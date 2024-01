RBC belässt Volkswagen Vorzüge (VW) auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Finanztrends Video zu Volkswagen AG Vz



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Volkswagen Vorzüge (VW) vor der Berichtssaison der Automobilbranche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Er sei mit Blick auf die anstehenden Resultate vorsichtig, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Der Aufbau von Lagerbeständen 2023 werde für die Zulieferer 2024 ein Gegenwind sein. Für die Hersteller sei die Preis-/Mix-Normalisierung ein wesentlicher Gegenwind. Der Experte erwartet insgesamt konservative Prognosen der Branchenunternehmen für 2024. Ein positiver Ausgleich dazu seien die in den letzten Monaten gesunkenen Markterwartungen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 12:06 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 12:06 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.