RBC belässt Vinci auf 'Outperform' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach einer Investition in Brasilien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Mit der Beteiligung an Konzessionen des Autobahnbetreibers Entrevias stärke der französische Infrastrukturkonzern die Position auf dem lateinamerikanischen Markt, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem steige damit die durchschnittliche Laufzeit der Konzessionen./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 02:06 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 02:06 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.