RBC belässt Unilever auf 'Sector Perform' - Ziel 3900 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach der Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Er begrüße es, dass Hein Schumacher der Nachfolger von Alan Jope werde, auch wenn der Neue ihm nicht gut bekannt sei, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften die Entscheidung ebenfalls gutheißen. Der Konsumgüterkonzern brauche eine kulturelle und organisatorische Umstrukturierung./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 02:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 02:22 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.