RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 30 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS in einem Branchenausblick auf die "Top Stock Ideas" 2024 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. UBS habe weitgehend die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf Selbsthilfe-Aktivitäten der Bank, wie etwa Effizienzverbesserungen. 2024 sei ein wesentliches Jahr, um den Konzern auf den Weg zu bringen, Effizienzgewinne zu erzielen./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 08:57 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2024 / 09:00 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.