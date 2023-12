RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 30 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Die vergleichsweise günstige Übernahme der Konkurrentin Credit Suisse sollte sich für die Bank über Synergien und eine operative Erholung des alten Credit-Suisse Geschäfts längerfristig wertsteigernd auswirken, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie müsse sich aber auch um das im Konkurrenzvergleich schwache US-Vermögensverwaltungsgeschäft kümmern./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 23:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 00:15 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.