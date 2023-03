RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 24 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS mit Blick auf die anstehende Übernahme der Credit Suisse auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Franken belassen. Die Transaktion erscheine langfristig attraktiv und werde durch eine Reihe von Hilfsmaßnahmen begleitet, um die kurzfristigen Unsicherheiten zu überbrücken, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Schritt dürfte zwar nicht der bevorzugte Weg der UBS sein, sei aber wohl nicht nur für die Schweizer Banken, sondern auch für den globalen Bankensektor notwendig gewesen./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2023 / 21:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2023 / 21:33 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.