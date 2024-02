RBC belässt Totalenergies auf 'Sector Perform' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Jahreszahlen und einem Gespräch mit Finanzchef Jean-Pierre Sbraire auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. In der 100-jährigen Unternehmenshistorie sei es das erste Mal, dass der Energiekonzern so viele Projekte in den Bereichen Öl, Gas und Flüssiggas gleichzeitig stemmen müsse, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsetzung sei nun das A und O für das Managementteam./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 04:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 04:21 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.