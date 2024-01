RBC belässt Totalenergies auf 'Sector Perform' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der jüngste Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns sei im Vergleich zu den Markterwartungen schwach ausgefallen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Annahmen für das Schlussquartal 2023, die bereits zuvor unter dem Durchschnitt gelegen hätten./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 06:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 06:01 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.