RBC belässt Totalenergies auf 'Sector Perform' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies anlässlich eines Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die angekündigte Sonderdividende sowie der mittelfristig in Aussicht gestellte höhere Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft erschienen positiv, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings könnten einige Investoren enttäuscht darauf reagieren, dass der Ölkonzern angesichts der Euroschwäche seine Dividenden nicht in US-Dollar ausschütte./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 10:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2022 / 10:10 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.