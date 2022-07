RBC belässt Totalenergies auf 'Sector Perform' - Ziel 65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach dem Zwischenbericht des Ölkonzerns zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen vor dem noch ausstehenden Quartalsbericht minimal angepasst, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal rechne er mit einem Überschuss von 10,1 Milliarden US-Dollar, womit er damit deutlich über der Konsensschätzung von 8,7 Milliarden Dollar liege./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 06:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 06:02 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.