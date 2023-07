RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 305 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Die Resultate seien insgesamt solide gewesen, da sich die Preise stabilisierten und deflationäre Vorteile erkennbar seien, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Produktionsschwankungen des Elektroautobauers könnten die Aktien allerdings kurzfristig belasten./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 18:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 18:17 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.