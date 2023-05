RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 212 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 212 US-Dollar belassen. Der Autobauer werde sein Netzwerk an Ladesäulen für den Wettbewerber Ford öffnen, hob Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor. Für Ford sei dies ein großer Schritt. Im Interesse von Tesla dürfte er sein, um die Akzeptanz für Elektromobilität zu erhöhen und den Zugriff auf staatliche Fördermittel zu erleichtern. Mit Ford habe der Elektroautobauer auch nicht so viele Schnittstellen./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2023 / 08:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2023 / 08:50 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.