RBC belässt Teamviewer auf 'Outperform' - Ziel 19 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die sogenannten "Billings", also die in Rechnung gestellten Umsätze, hätten den Konsens im vierten Quartal um 3 Prozent übertroffen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2024 erwarte der Anbieter von Fernwartungslösungen eine anhaltend hohe Nachfrage nach seinen Produkten - trotz des herausfordernden konjunkturellen Umfelds. Die Zielsetzungen lägen im Rahmen der Erwartungen./tih/men Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 01:56 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 01:56 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.