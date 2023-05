RBC belässt Teamviewer auf 'Outperform' - Ziel 19 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über der vom Fernwartungssoftware-Spezialisten veröffentlichten Konsensschätzung, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht das Unternehmen vergleichsweise gut gerüstet, um einem möglichen Wirtschaftsabschwung zu trotzen. Neben den günstigen Produkten böten die attraktive Barmittelgenerierung und Aktienrückkäufe Unterstützung. Zudem gehöre die Aktie zu den defensiveren Branchentiteln./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 02:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 02:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.