RBC belässt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 185 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Dass der Energietechnikkonzern Siemens Energy Gespräche mit der Bundesregierung über Projektgarantien bestätigt hat und die Konsensschätzungen für die Windkrafttochter für 2024 für zu hoch hält, ist zwar laut Analyst Mark Fielding auch für Siemens eine schlechte Nachricht. Für den Technologiekonzern, der rund ein Viertel an Siemens Energy halte, seien die Auswirkungen aber nicht so gravierend, schreibt er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 06:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 06:53 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.