RBC belässt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 185 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens angesichts der Übertragung von Siemens-Energy-Anteilen an einen eigenen Pensionsfonds auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Analyst Mark Fielding sieht darin einen willkommenen Schritt zur weiteren Verschlankung des Portfolios, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Dies lenke nochmals weniger von der eigentlichen Siemens-Aktienstory ab./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 18:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.